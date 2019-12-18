Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 2’si ağır, 15 öğrenci yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan bir lisenin öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 12'si yaralandı. Öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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