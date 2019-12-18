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Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı!

18.12.2019 | 17:42

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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