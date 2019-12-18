Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün takla attığı kazada, ilk bilgilere göre 10’dan fazla öğrenci yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 55 C 6076 plakalı minibüs, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ilk bilgilere göre araçta bulunan 10'dan fazla öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.