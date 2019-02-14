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Samsun'da sokak ortasında işlenen cinayet güvenlik kamerasında!

Samsun’da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Uğur Altuntaş (35) kafasından vurularak ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur Altuntaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Hüseyin G.'yi (49) kendisine ait içkili restoranda suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da sokak ortasında işlenen cinayet güvenlik kamerasında!
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