Sanal Ameliyat nasıl yapılıyor? İşte sanal gerçeklikle yapılan ameliyat...
Teknoloji geliştikçe farklı alanları da etkiliyor. Bunlardan biri de tıp. Sanal gerçeklik (VR/Virtual Reality) teknolojisi sayesinde doktor adayları, ameliyatları birebir deneyimleyebiliyor. İşte detaylar…
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