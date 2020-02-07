Web TV Yaşam Sancaktepe’de feci kaza...Tünelde kontrolden çıkan tır kaldırımı aşıp duvarı yıktı

Sancaktepe’de feci kaza...Tünelde kontrolden çıkan tır kaldırımı aşıp duvarı yıktı

Sancaktepe’de feci kaza...Tünelde kontrolden çıkan tır kaldırımı aşıp duvarı yıktı
07.02.2020 | 09:52

Sancaktepe’de bir tünelde seyir halinde olan tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Duvarın yıkıldığı ve tırın büyük hasar aldığı kazayı, sürücü şans eseri yara almadan atlattı.

Sancaktepe'de Samandıra Caddesi üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu tır şoförü Celil Hanmuhammedi, tünelde ilerlediği sırada iddiaya göre yola dökülmüş olan kaygan madde nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere çarptı, kaldırımı aşıp duvara çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı tır şoförü yara almadan atlattı. Tırda büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle tünel trafiğe bir süreliğine kapatıldı. Tırın çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik akışı tekrar eski haline döndü.

Kaza yapan tır şoförü Celil Hanmuhammedi, "Yerde yağ ve su vardı, çamurluydu yer biraz, kaydı. Kolum biraz ağrıyor" dedi.

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