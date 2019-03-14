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Şanlıurfa’da toz yağmuru uyarısı

Meteorolojinin toz yağmuru konusunda uyardığı Şanlıurfa'da sağanak yağış başladı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda bugün saat 20.00'a kadar Şanlurfa'da toz taşınımı olacağı belirtildi. Yapılan meteorolojik değerlendirmede akşam saatlerine kadar sürecek toz taşınımından Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinin yanı sıra Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinin de etkileneceği duyuruldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

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Şanlıurfa’da toz yağmuru uyarısı
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