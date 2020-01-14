Sapanca Gölü'ndeki 'hayalet ağ' konusunda delil bulunamadı

Sapanca Gölü'ne kimliği belirsiz kişilerce bırakılan 68 yabani ördek ile çok sayıda balığın telef olmasına sebep olan 'hayalet ağ' konusuyla ilgili Sakara Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan incelemeler sonrasında eylemin faillerine ait delil bulunamadığı belirtildi.

Sapanca Gölüne kıyısı olan Kocaeli Eşme mevkiinde 11 Ocak Cumartesi günü yaşanan ve hayvanseverlerin tepkisini çeken 'hayalet ağ' olayına ilişkin Sakarya Valiliğinden açıklama yapıldı. 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Sapanca Gölü Eşme mevkiine gitti. Sahilde amatör sportif avcılık yapan balıkçının oltasına takılan ve 300 metre ağ içine dolanmış 68 adet sakarca, yeşilbaş, elmabaş ve altıngöz ile birlikte sazan, kızılkanat ve turna gibi balık ile ördek gibi canlı türlerinin çürüdüğü görüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce göle atılan ağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce alınarak işlem yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsüne götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemler ardından eylemin faillerine ait herhangi bir delil bulunamadı. Daha sonrasında ağ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Entegre Tesisine imha için gönderildi.

Öte yandan, 2018-2019 yıllarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Sapanca'da toplam 141 denetim yapılarak; 60 bin 500 metre ağ, 30 bin metre pareketa, bin 350 adet pintere el konularak, 31 kişiye de para cezası uygulandığı açıklandı.