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Sarıkamış şehitleri için eksi 10 derecede saygı yürüyüşü

05.01.2020 | 11:19

Allahüekber Dağları’nda donarak şehit olan Mehmetçikler 105. yılında anıldı. 10 binlerce kişi meşalelerle yürüyüş yaptı. Kardan heykellerin açılışına bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bekir Pakdemirli de katıldı

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