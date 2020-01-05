Sarıkamış şehitleri için eksi 10 derecede saygı yürüyüşü
Allahüekber Dağları’nda donarak şehit olan Mehmetçikler 105. yılında anıldı. 10 binlerce kişi meşalelerle yürüyüş yaptı. Kardan heykellerin açılışına bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bekir Pakdemirli de katıldı
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