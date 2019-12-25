Sarıkamış’a beklenen kar geldi
Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürürken, yağan kar en çok turizmcileri sevindirdi. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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