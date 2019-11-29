Sarıkamış’ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır toplam 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre kazada Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın Ve Helin Yılan yaralandı.
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