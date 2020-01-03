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Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü

03.01.2020 | 14:29

Sarıyer'de kamyonetle karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle savrulup başka araçlara da çarparken, ortalık savaş alanına döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Sarıyer, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Akbulut'un kullandığı 34 DD 9299 plakalı kargo şirketine ait minibüsle karşı yönden gelen Murat Özdamar'ın kullandığı 34 GE 7363 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kargo şirketine ait minibüs olduğu yerde ters istikamete dönerken sürücü Sait Akbulut, minibüs içerisinde sıkıştı. Murat Özdamar kontrolündeki kamyonet ise yola savrularak önce önündeki TIR'a ardından da bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Sait Akbulut itfaiye ekiplerince, bariyerlere çarparak durabilen kamyonet içerisinde yaralanan sürücü Murat Özdamar ve yanında bulunan Cenk Koç ise vatandaşlarca kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Cendere Caddesi üzerinde çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışını normale döndü.

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