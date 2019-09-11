Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sarıyer’de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi

Sarıyer’de patlayan itfaiye su vanasından fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri bu durumu fırsata çevirdi. İlginç görüntülerin yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Polatlı Mahallesi üzerinde bulunan itfaiye su vanası henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlayan su vanasından fışkıran su ise sokağa aktı. Tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri ise bu durumu fırsata çevirdi. Cadde üzerine akan suyu gören araç sahipleri sırayla suyun önünde manevra yaparak araçlarını yıkadı.

Caddeye akan suyu araçlarını yıkayarak değerlendiren sürücülerin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer’de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN