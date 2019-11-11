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Sarıyer’de yürekleri ağza getiren kaza kamerada

11.11.2019 | 11:25

Sarıyer’de trafik ışıklarında dönüş yapmayı bekleyen otomobile süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen bir otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, refüjü aşarak karşı istikamete geçen otomobile diğer bir otomobil çarpmaktan kıl payı kurtardı. Kaza, geçtiğimiz ay Sarıyer Darüşşafaka Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki trafik ışıklarından sola dönüş yapmak için beklemeye başladı. Bir süre bekleyen otomobile o esnada cadde üzerinde süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrol çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı istikamete geçti. Kontrolden çıkan araca o esnada karşı yönden seyreden diğer bir otomobil çarpmaktan kıl payı kurtardı. Yürekleri ağza getiren kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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