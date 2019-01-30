Şarkıcı Berkay'dan 'Ayda bin TL kazanıyorum" açıklaması!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Arda Turan mahkemede aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, Berkay ise aylık gelirinin bin TL olduğunu söyledi. Duruşmada söylediği aylık gelirine ilişkin sosyal medyadan tepki alan Berkay, bir açıklama yaptı.



"Bu bir kinayedir, şakadır, ciddiye almayın"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan şarkıcı Berkay, "Bizim aylık kazancımızı zaten bilmesi gerek kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böyle böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada rahatsız oldum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin 300 bin euro kazanıyorum demesini ben de bin lira kazanıyorum dedim. Yani o kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi. Zaten mahkemede de herkes bunun farkına vardı. İnsanların sahip oldukları şeyleri böyle böbürlenerek anlatmaları ya da söylemelerinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlaşılmaya vasile verdiğim için özür dilerim. Bu bir kinayedir, şakadır Bunu çok fazla ciddiye almayın" dedi.