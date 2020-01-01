Şarkıcı Haluk Levent, yılbaşına Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e konser vererek böyle girdi!
Şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri için verdiği sözü tuttu. Haluk Levent, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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