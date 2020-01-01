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Şarkıcı Haluk Levent, yılbaşına Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e konser vererek böyle girdi!

01.01.2020 | 10:52

Şarkıcı Haluk Levent, İstanbul Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri için verdiği sözü tuttu. Haluk Levent, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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