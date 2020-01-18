Saygısız taksiciyi turizm polisi affetmedi
İstanbul’da taksiye binen turist aile yasak olmasına rağmen araçta sigara içen taksi şoförünü uyardı. Annesinin rahatsız olduğunu beyan eden kadın turist, taksicinin azarlamasına maruz kaldı. Pişkin taksicinin kadına ‘Karışma, burada kadınlar karışmaz’ demesi şoke etti. Şoförün aileyi araçtan da zorla indirdiği öğrenildi. Emniyete şikayet edilen taksi şoförünün Ali S. olduğu öğrenildi. Turizm polisi saygısız taksiciyi bulup cezai işlem uyguladı.
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