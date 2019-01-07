Sele kapılan araçta mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Olay, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana'da 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, Ceyhan Nehri'nin taşmasına neden oldu. 48 KT 156 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Metin Tutar, yaşanan taşkın sebebiyle yolun ortasında mahsur kaldı. Aracı yarısına kadar suya batan Tutar, itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Tutar'ı ve aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Önce sürücü, itfaiye erlerince kurtarıldı. Daha sonra vinç yardımıyla araç mahur kaldığı yerden çıkarıldı.