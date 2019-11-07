Selena dizisinin oyuncularının 2019'daki halleri görenleri şaşkına çeviriyor! O yılların çocuk oyuncuları bugün bakın ne halde...

Selena'nın çocuk oyuncuları bakın 2019'da nasıl büyüdü! atv'de yayınlanan Selena isimli dizinin 2006 yılındaki ünlü çocuk oyuncularının 2019 yılındaki halleri görenleri şaşırtıyor. Selena dizisinin 2006 yılındaki çocuk oyuncularının aradan geçen yıllar içindeki inanılmaz değişimleri 2019 yılındaki görüntüleri ile böyle gözler önüne serildi...