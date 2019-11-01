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Seri katil yakalanmasaydı 7 kişiyi daha öldürecekmiş...

01.11.2019 | 12:29

İstanbul'da 8 ay önce cezaevinden tahliye olduktan sonra iki oğlunu, kardeşini, bacanağının oğlunu öldüren ve bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şinasi Gürkan (54) ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Gürkan, olay günü bilinçli olarak cinayetleri işlediğini belirterek, "Benim öldürme niyeti taşıdığım 7 kişi daha vardı. Onları da öldürecektim ama polisler etrafımı sarmıştı, gidemedim. Hepsini öldürüp en sonunda da kafama sıkacaktım. Cezaevinde bu şekilde yatmak istemiyordum" dedi.

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