Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde arasözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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