Seyir halindeki araçtan fırlayan tekerleği böyle tutmaya çalıştı | Video
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyir halinde ki bir aracın arka tekerleği fırlayarak çıktı, yolda 200 metre ilerleyen tekerleği kaldırımda oturan vatandaş tutmaya çalıştı, ancak vatandaşın tutamadığı tekerlek bir iş yerine çarparak durabildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Seyir halindeki araçtan fırlayan tekerleği böyle tutmaya çalıştı | Video 03.02.2020 | 14:07
02:05
Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada | Video 03.02.2020 | 12:32
02:09
01:30
Meteoroloji'den (3 Şubat 2020 Pazartesi) soğuk hava ve yağış uyarısı! 03.02.2020 | 10:58
00:35
01:40
Tuzla’da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada 03.02.2020 | 09:56
02:23
00:47
Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video 03.02.2020 | 09:54
02:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi | Video 03.02.2020 | 09:44
01:42
Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar | Video 02.02.2020 | 22:36
01:11
Bingöl’de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu...O anlar kamerada | Video 02.02.2020 | 18:12
02:32
Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı | Video 02.02.2020 | 18:13
03:13
01:49
01:47
06:41
Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 02.02.2020 | 12:33
01:11
04:59
02:22
Ankara'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 02.02.2020 | 09:45
00:46
Malatya'da depremde hasar gören bina kontrollü yıkılıyor | Video 01.02.2020 | 16:49