Seyir halindeki araçtan fırlayan tekerleği böyle tutmaya çalıştı | Video

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyir halinde ki bir aracın arka tekerleği fırlayarak çıktı, yolda 200 metre ilerleyen tekerleği kaldırımda oturan vatandaş tutmaya çalıştı, ancak vatandaşın tutamadığı tekerlek bir iş yerine çarparak durabildi.