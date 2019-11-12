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Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

12.11.2019 | 11:49

Amasya’nın Merzifon ilçesinde kocasından şiddet gören kadın, eşinin dükkanına molotof kokteyli attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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