Şiddet gören kadın eşinin dükkanına molotof attı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde kocasından şiddet gören kadın, eşinin dükkanına molotof kokteyli attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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