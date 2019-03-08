Şiddetli fırtına Erzincan’da çatıları uçurdu

Erzincan'da etkili olan şiddetli rüzgar Akyazı beldesinde zarara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan çatı parçaları evlerin bahçelerine, balkonlarına ve hayvan sürülerinin üzerine düştü.

İki ahırının ve evinin çatısı uçan Mehmet Beydili isimli vatandaş, "Fırtınadan dolayı çatılarımız uçtu, mağdur olduk. Hayvanlarımız içerideydi.

Tek tesellimiz can kaybının olmaması

Hayvanlarımızın daha fazla zarar görmemesi için çadır açtık hayvanlarımızı oraya götürdük. Çatıların daha fazla uçmaması için önlem aldık. İmkanımız yok şu anda tadilat yapmak için. Yetkili birimlerden destek bekliyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Çatılar evlerimizin üstüne kadar balkonlarımıza kadar uçtu rüzgarın şiddeti ile. Çatılara briket ve taş koyduk tekrar aynı olayın olmaması için" diye konuştu.

Olayın ardından Erzincan Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmak üzere beldeye giderek vatandaşlardan bilgi aldı.