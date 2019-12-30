Web TV Yaşam Şiddetli rüzgarda vatandaşların üzerine cam düştü... O anlar kamerada

Şiddetli rüzgarda vatandaşların üzerine cam düştü... O anlar kamerada

30.12.2019 | 18:10

Avcılar'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş hanından kopan cam parçası vatandaşların üzerine düştü. Yaşanan anlarda bir yaşlı adam hafif yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Marmara caddesi üzerinde bulunan trafiğe kapalı bir alanda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir iş hanından şiddetli rüzgar nedeniyle kopan cam parçaları yere uçtu. Bu sırada yoldan geçen vatandaşların üzere düşen cam parçaları nedeniyle bir yaşlı adam yaralandı. Yaşlı adam yanındakilerin yardımı ile yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Kafasına ve göğsüne gelen cam parçaları ile yaralanan yaşlı adamın tedavisi ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildi.

CAMLARIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yolda yürümesi ve çıkan sesin ardından sağa sola kaçışmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise üstüne cam parçaları gelen vatandaşların sağa sola kaçışmaları ve yaşlı adamın yanındakilerin yardımı ile hastaneye götürülmesi görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:40
Beylikdüzü’nde ilkokulun çatısı uçtu...O anlar kamerada 30.12.2019 | 18:10
02:25
Sinoplular beyaz örtüye akın etti 30.12.2019 | 18:10
03:35
Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu 30.12.2019 | 18:10
01:57
Şiddetli rüzgarda vatandaşların üzerine cam düştü... O anlar kamerada 30.12.2019 | 18:10
01:37
İstanbul Darülaceze'de çınar ağacının 4 aracın üzerine devrilme anı görüntüleri ortaya çıktı! 30.12.2019 | 16:24
00:45
İstanbul'da fırtına ağaç devirdi! Araçların ve insanların üstüne devrildiği anlar kamerada! 30.12.2019 | 16:08
35:16
Müge Anlı'da dehşete düşüren cinayetin detayları mide bulandırdı! (30 Aralık 2019 Pazartesi) Parçalara ayırdıkları yer... 30.12.2019 | 15:05
02:17:51
Müge Anlı (30 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça! Kan donduran cinayette iğrenç işbirliği... 30.12.2019 | 15:04
01:17
Jandarma sinsi planı bozdu... Ayakkabının içinden 412 gram esrar çıktı 30.12.2019 | 12:50
01:00
İzmir Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısı Enver Yıldız'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı! 30.12.2019 | 12:29
00:58
Meteoroloji'den uyarı! Türkiye genelinde hava nasıl olacak? 30.12.2019 | 11:02
02:47
İstanbul'da bir annenin minibüste tacize uğrayan kızını sapıktan yumruklayarak kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı! 30.12.2019 | 10:22
02:11
Unkapanı Köprüsü'nden atlayan kişinin kurtarılması kamerada 30.12.2019 | 10:01
00:53
Zalim İstanbul 25. son bölüm ikinci fragmanı izle! 30.12.2019 | 09:57
00:21
Deniz Seki, konserinde sahneden düştü! 30.12.2019 | 09:49
01:31
Meteoroloji'den İstanbul için turuncu alarm! (30 Aralık 2019 Pazartesi) İstanbul'da kar ne zaman yağacak? 30.12.2019 | 09:29
03:36
Bahçelievler'de yolda çökme 30.12.2019 | 09:42
01:40
Ankara, zincirleme kaza kamerada 30.12.2019 | 09:36
01:45
Kamyonlarla at taşıyan atlı faytoncular hayvanseverlere böyle tekme tokat saldırmıştı! 30.12.2019 | 09:24
03:24
Marmara Adası'nda 6,5 saattir elektrik kesintisi yaşanıyor 30.12.2019 | 09:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN