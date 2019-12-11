Sığındığı iş yerinin maskotu oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasından dolayı ısınmak için bir iş yerine sığınan kedi, çalışanların maskotu haline geldi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Yüksekova ilçesinde, insanlar kadar sokak hayvanlarını da soğuktan etkileniyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri, soğuktan kaçan bir kedinin mekanı oldu. Bir hafta önce soğuk havalar nedeniyle iş yerine sığınan kedi, çalışanların yakın ilgisiyle karşılaştı. Çalışanlar işlerini yaparken kedi de iş yerinde gönlünce dolaşıyor, bilgisayarın üstüne oturuyor, sıcak ortamın keyfini çıkarıyor.

Kedinin tüm yaramazlıklarına rağmen işlerini yapmaya devam eden çalışanlar, hayvanı mama ile beslemeyi de ihmal etmiyor. İş yeri çalışanlarından İhsan Tüner, havaların soğumasıyla beraber hayvanların sıcak yer aramaya başladığını belirterek, "Bizim de bir kediciğimiz var. Sıcak bir yer buldu. Biz de sahip çıkmaya başladık. Müşterilerimizin de ilgi odağı olmaya başladı. Biz işimizle uğraşırken, kendisi dükkanın içerisinde geziyor, sandalyelerin üstüne çıkıyor. Biz de kendisine sahip çıkarak mama ve suyunu veriyoruz. Masaların üstüne çıkarken onu rahatsız etmiyoruz. İnsanlar hayvanlara sahip çıkmalı. Hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim. Burada kaldığı sürece biz de onu sevmeye devam edeceğiz" dedi.