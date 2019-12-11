Web TV Yaşam Sığındığı iş yerinin maskotu oldu

Sığındığı iş yerinin maskotu oldu

11.12.2019 | 18:02

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasından dolayı ısınmak için bir iş yerine sığınan kedi, çalışanların maskotu haline geldi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Yüksekova ilçesinde, insanlar kadar sokak hayvanlarını da soğuktan etkileniyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri, soğuktan kaçan bir kedinin mekanı oldu. Bir hafta önce soğuk havalar nedeniyle iş yerine sığınan kedi, çalışanların yakın ilgisiyle karşılaştı. Çalışanlar işlerini yaparken kedi de iş yerinde gönlünce dolaşıyor, bilgisayarın üstüne oturuyor, sıcak ortamın keyfini çıkarıyor.

Kedinin tüm yaramazlıklarına rağmen işlerini yapmaya devam eden çalışanlar, hayvanı mama ile beslemeyi de ihmal etmiyor. İş yeri çalışanlarından İhsan Tüner, havaların soğumasıyla beraber hayvanların sıcak yer aramaya başladığını belirterek, "Bizim de bir kediciğimiz var. Sıcak bir yer buldu. Biz de sahip çıkmaya başladık. Müşterilerimizin de ilgi odağı olmaya başladı. Biz işimizle uğraşırken, kendisi dükkanın içerisinde geziyor, sandalyelerin üstüne çıkıyor. Biz de kendisine sahip çıkarak mama ve suyunu veriyoruz. Masaların üstüne çıkarken onu rahatsız etmiyoruz. İnsanlar hayvanlara sahip çıkmalı. Hayvanları koruyalım, onlara zarar vermeyelim. Burada kaldığı sürece biz de onu sevmeye devam edeceğiz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:06
Bodrum'da hortuma yakalanan kadın kamerada 11.12.2019 | 18:34
07:02
Camiye dadanan hırsızlar cemaati bıktırdı 11.12.2019 | 18:02
01:27
Kürtaj istemeyen hamile eski sevgilisini gasp süsü vererek dövdürdü 11.12.2019 | 18:02
04:39
Sığındığı iş yerinin maskotu oldu 11.12.2019 | 18:02
00:53
Yolcudan otobüs şoförüne yumruk kamerada 11.12.2019 | 18:02
00:53
Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı 11.12.2019 | 18:03
03:40
Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför kurtardı...O anlar kamerada 11.12.2019 | 18:03
00:18
5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe 11.12.2019 | 18:03
00:53
Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı 11.12.2019 | 17:28
01:41
Vali Karaloğlu’nun canlı yayında bahsettiği "denizde hortum çıktı" görüntüsü güldürdü 11.12.2019 | 16:43
00:52
Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 11.12.2019 | 14:57
03:27
Hava sıcaklıkları balık tezgahını vurdu, tezgahlarda palamut kalmadı 11.12.2019 | 15:15
01:39
Kepçeyle "akrobatik" hareket yapan operatöre ceza 11.12.2019 | 14:57
00:52
Halk otobüsü şoförüne yumruklu saldırı! 11.12.2019 | 14:48
07:00
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor 11.12.2019 | 14:28
01:54
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay itekleyince dolaba çarptı 11.12.2019 | 14:22
02:16
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş 11.12.2019 | 14:33
01:14
Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı 11.12.2019 | 14:32
02:26
FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı 11.12.2019 | 14:33
02:25
Şişen batarya patlayınca etrafı dumanlar sardı...O anlar kameraya yansıdı 11.12.2019 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN