Sığırcıkların gökyüzündeki dansı renkli görüntüler oluşturdu | Video
Şanlıurfa’da akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle nostaljik görüntüler oluşturdu.Şanlıurfa'da akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler oluşturuyor. Binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans muazzam anlar yaşattı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşlar birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçuşuyor. Çıkardıkları seslerle de huzur saçan sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Şanlıurfa semalarında o anlar anbean kameraya yansıdı. Sürü halinde hareket eden kuşlar bir süre havada uçtuktan sonra ağaçlara konarak bir müddet bekleyip tekrar uçtu. Dakikalarca süren o anlarda binlerce kuşun çıkardığı sesler herkesi hayran bıraktı.
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