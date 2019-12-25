Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu 20 gözaltı

Siirt ve Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/125 operasyonunun devam ettiği belirtildi.