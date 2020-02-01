Siirt'te okulda skandal görüntüler! 6 yaşındaki çocuğa şiddet | Video
Siirt'in Pervari ilçesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan 6 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, açığa alındı. Öğrencinin saçını çekip tokatlayan öğretmen Siirt Pervari Karşıyaka Köyü Okulu'nda görev yapıyordu.
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