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Siirt'te teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi

22.11.2019 | 14:23

Siirt kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

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