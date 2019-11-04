Web TV Yaşam Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi

Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi

04.11.2019 | 10:58

Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından, Pervari-Doğan köyünden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerine El Yapımı Patlayıcı (EYP) tuzaklandığı bilgisinin alınması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazlıca (Herekol) Dağı kuzeyinde başlatılan operasyon esnasında yapılan mayın aramasında, Cemikari yaylası bölgesinde uzaktan komutalı bir adet antitank roketatar mühimmatı düzeneği olan EYP bulunmuştur. Bulunan EYP düzeneği olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:09
Müge Anlı'da yaptığı açıklamalarla anne ve babasını kzıdıran 19 yaşındaki Semanur, evine döndü! (4 Kasım 2019 Pazartesi) 04.11.2019 | 11:02
00:33
Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi 04.11.2019 | 10:58
01:49
İstanbul'da trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 04.11.2019 | 10:26
01:49
Trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 04.11.2019 | 10:14
00:48
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe 04.11.2019 | 10:13
02:37
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon 12 gözaltı 04.11.2019 | 10:05
04:35
Diyarbakır'da cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki kızı fuhuş çetesinin başına getirmiş 04.11.2019 | 09:48
03:15
İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor 04.11.2019 | 08:21
03:36
Beşiktaş’ta duraktaki yolcuları ezdikten sonra “Öldürün beni” diye bağıran şoförün görüntüleri ortaya çıktı! 04.11.2019 | 08:59
02:17
Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı! 04.11.2019 | 08:21
03:17
Ünlü gece kulübünün sahibi ölü olarak bulundu 03.11.2019 | 23:50
01:32
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı 03.11.2019 | 23:37
00:52
Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti 03.11.2019 | 22:39
03:05
Beşiktaş’ta otobüs durağa daldı: 9 yaralı 03.11.2019 | 19:15
02:30
Sahilde bulduğu 3 günlük yavru köpeği biberonla besliyor 03.11.2019 | 18:13
01:42
Gökova Körfezi'nin en büyük balon balığı yakalandı 03.11.2019 | 18:13
01:22
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı 03.11.2019 | 17:16
00:31
İstanbul'da HDP kongresinde teröristler için saygı duruşu rezilliği! 03.11.2019 | 17:01
01:30
Ankara'da Gökbilim Merkezi olarak hizmet veren binada yangın çıktı 03.11.2019 | 16:22
00:43
Bebek Sahili'nde teknede yangın çıktı 03.11.2019 | 15:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN