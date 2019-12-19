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Silah ve uyuşturucu imal eden dükkana Jandarma baskını

19.12.2019 | 09:46

Oto tamiri dükkanında silah ve uyuşturucu imal ederek Sarıyer ve çevresinde pazarlama hazırlığında olan bir kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon da, 10 adet tabanca, 36 adet tabanca namlusu, 112 fişek, 1 adet esrar Katır adlı öğütme aleti, 1 adet antika kılıç ele geçirilirken, yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

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