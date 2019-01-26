Silahlı soyguncuyu sopa ile kovaladı

Edinilen bilgiye göre Edremit ilçesi Yukarı Çarşı Kuyumcular Sokağında kar maskeli bir kişi H. Yusuf B.'ye ait kuyumcuya girdi. Elinde silahını iş yeri sahibine doğrultan soyguncu iş yeri sahibinin sopalı tepkesi sonucunda kaçmak zorunda kaldı. Önce kuyumculara ateş açan ve kaçarken sağa sola ateş edensilahlı soyguncunun silahından çıkan mermilerden biri seyyar mısır tezgahı işleten Yılmaz D.(60) isabet etti. Birçok kurşunda çevredeki iş yerlerine zarar verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken yaralı Yılmaz D. ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaçan kar maskeli silahlı soyguncunun yakalanması için Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.