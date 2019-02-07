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Simit satıp Elazığspor'a destek olmuştu, o çocuk kalbine yenildi

Simit satarak Elazığspor’a destek olmasıyla herkesin takdirini kazanan 16 yaşındaki Muhammet Furkan Gündüz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Simit satarak ailesine destek olan Muhammet Furkan Gündüz (16), 2016 yılında Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına verdiği destekle herkes tanımıştı. Gündüz, gece saatlerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı haberin duyulmasının ardından Elazığspor ve Elazığlılar başta olmak üzere herkes büyük üzüntü yaşadı.

GERİYE, ÇEKİLEN VİDEOSU KALDI
16 yaşında hayatını kaybeden Gündüz'den ise geriye 2016 yılında Elazığspor'a verdiği desteği anlatan videosu kaldı.

O videoda Gündüz," Simit satıyorum, geçtiğimiz gün Elazığspor için 25 tane fazla simit aldı. Bu 25 tane simidi sattım ve gidip 17 TL'ye pasolig çıkarttım, 4 TL'de verip bir bilet aldım. 21 TL büyük bir meblağ değil,küçük bir meblağ. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde bir maça oturduğun yerden 10 TL veriyorsun, canlı bile değil.Ama bu takıma (Elazığspor) geliyorsun burada 4 TL veriyorsun, kale arkası 2 TL. 2 TL'yi dilenciye veriyorsun kabul etmiyor, 2 TL'nin peşine düşmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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Simit satıp Elazığspor'a destek olmuştu, o çocuk kalbine yenildi
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