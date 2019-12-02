Simitçiye iki haftada ikinci davetsiz misafir

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şerit değiştirerek önüne kıran otomobile çarpmamak için kaldırıma çıkan otomobil neredeyse işyerine giriyordu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin çarptığı masalarda oturan müşterilerin, kazadan hemen önce kalkmaları olası bir yaralanmayı önlemiş oldu. Kazada, işyerinin masalarının yanı sıra vitrin camları zarar görürken otomobilden inen kadın sürücünün önüne kıran otomobile doğru hızla koşup kapısını açtı ve sürücüyle tartıştı.Kadın sürücü çevredikiler tarafından sakinleştirilebildi.13 Kasım tarihinde aynı yerde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden birisi kaldırımdaki bisikletli gence çarpmıştı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi istikametine seyir halindeki Fatma Binnaz Küçük idaresindeki 07 LS 844 plakalı otomobil, AKM kavşağını geçtiği sırada aniden önüne kıran Hayri Okutan'ın kullandığı 07 JB 760 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca işyeri önünde kaldırıma çıktı. Otomobil, işyerinin önünde bulunan ve saniyeler önce insanların oturduğu masa ve sandalyelere çarparak durabildi.

Kaza anı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazadan saniyeler önce kalkan müşterilerin araca binip gitmeleriyle birlikte kazanın yaşanması, otomobilin hızlı olması nedeniyle önüne otomobil kırınca duramayarak kaldırıma çıkması, otomobilden inen bayan sürücünün önüne kıran otomobile doğru hızla koşup kapısını açması ve yaşanan kargaşa anı yer alıyor.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Geçtiğimiz 13 Kasım tarihinde aynı noktada meydana gelen trafik kazasında ise 5 kişi yaralanmış, bir bisikletli ölümden dönmüştü. Kırmızı ışıkta bekleyen ve arkasından gelen ambulansa yol vermek için ışık ihlali yaparak aniden yola çıkan Uğur T.'nin kullandığı 07 AEC 481 plakalı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail Canbülüç'n kullandığı 07 SKF 87 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 07 AEC 481 plakalı otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye ve çelik dubalara çarparak durabildi. Kazada bisiklet sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı.