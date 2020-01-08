Sinop'ta kartpostallık görüntüler... Dranas Dağı beyaza büründü

Sinop'a yağan kar nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı havadan görüntülendi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 1365 rakımlı Dranas Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.