Sinop'ta şiddetli yağmur hayatı felç etti

Sinop'ta 14.00 sıralarında aniden şiddetli yağan yağmur, kentin bazı bölgelerinde yol kenarlarındaki su kanallarının taşmasıyla yol üzerinin çamurla kapanmasına sebep oldu. Kapanan yollar, belediye ekiplerince kepçelerle temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Ayrıca kanalizasyona dökülen çamurlu su, denize döküldü, denizde geniş çaplı çamur birikintisi meydana geldi.

Şiddetli yağan yağmurdan trafik de nasibini aldı. Bir otomobil Sinop Pervane mevkisinde kontrolünü kaybederek kaydı, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan otomobilde herhangi bir yaralanan olmadı. Emniyet ekipleri olay yerinde yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemleri aldı.