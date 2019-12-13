Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür?

Şırınga çikolata son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Bunun nedeni şırınga çikolata nedeni ile Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesiydi... 7 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından şırınga şeklinde çikolata olan ve okul kantinlerinde satılan bu ürünün neden öldürdüğü ile ilgili araştırma yapılıyor. Diğer merak edilen bir soru ise şırınga çikolata markası ve nerede satıldığı. İşte yaşanan acı olayın ardından şırınga çikolata ile ilgili merak edilen bilgiler...