Web TV Yaşam Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür?

Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür?

13.12.2019 | 10:25

Şırınga çikolata son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Bunun nedeni şırınga çikolata nedeni ile Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybetmesiydi... 7 yaşındaki çocuğun ölümünün ardından şırınga şeklinde çikolata olan ve okul kantinlerinde satılan bu ürünün neden öldürdüğü ile ilgili araştırma yapılıyor. Diğer merak edilen bir soru ise şırınga çikolata markası ve nerede satıldığı. İşte yaşanan acı olayın ardından şırınga çikolata ile ilgili merak edilen bilgiler...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:29
Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür? 13.12.2019 | 10:25
01:34
Eşini "bakımsızsın" diye ölümüne dövdü! Darp edilen kadın yaşam savaşı veriyor 13.12.2019 | 09:54
01:39
Haraç almak için geldiler, dayak yiyip böyle gittiler 13.12.2019 | 09:58
01:49
İstanbul’un göbeğinde film sahnelerini aratmayan kaza kamerada 13.12.2019 | 09:57
00:37
İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi 13.12.2019 | 09:42
02:38
Ankara'da borç cinayeti! 20 lira borç için annesinin yanında kalbinden bıçakladı 13.12.2019 | 09:33
00:58
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (13.12.2019) 13.12.2019 | 09:22
03:47
Şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından akıllara gelen soru: Okul kantinleri nasıl denetleniyor? 12.12.2019 | 21:48
03:29
Şırınga çikolatan ölen Mert’in anne ve babası konuştu! Sözleri yürek dağladı: Bir gün değil her gün ölüyoruz 12.12.2019 | 21:46
05:52
2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor 12.12.2019 | 21:46
03:07
Bodrum’u vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı 12.12.2019 | 18:16
03:13
Kıbrıslı Türkten yeni dünya rekoru denemesi... Dev gemiyi çekecek! 12.12.2019 | 18:16
01:07
Şemdinli’de su samuru görüntülendi 12.12.2019 | 18:16
01:04
Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi 12.12.2019 | 18:16
02:12
Edirne’de korku dolu anlar... Yangından böyle kaçtı 12.12.2019 | 18:16
05:58
Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı 12.12.2019 | 17:20
01:09
Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş 12.12.2019 | 15:59
03:55
Esenyurt'ta kantin ve bakkallara şırıngalı çikolata denetimi! 12.12.2019 | 15:46
02:23
Bodrum'da fırtına ve hortum! 12.12.2019 | 15:22
00:55
Avcılar'da üniversitede şoke eden olay! 19 yaşındaki üniversiteli kız, 4'üncü kattan düştü 12.12.2019 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN