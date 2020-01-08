Şırnak’ta karla mücadele sürüyor
Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yüksek kesimli köy yolları ekiplerin başlattığı zorlu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin karla mücadelesi gece gündüz sürüyor.
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