Şişli’de market çalışanı turisti bıçakladı

Şişli’de bir markette alışveriş yapan yabancı turist ile çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce market çalışanı turisti sol bacağından bıçakladı.

Olay, Şişli Ergenekon Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. İddialara göre, marketin manav bölümünde alışveriş yapan yabancı uyruklu bir turist ile çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce manav çalışanı turisti sol bacağından bıçakladı.

Bıçaklanan turist yakında bulunan bir eczaneye gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi eczanede yapılan turisti tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de manav çalışanını gözaltına aldı.