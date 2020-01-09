Şişli'de "yanlışlıkla" cinayet! "Başkasına benzettim, yanlışlıkla öldürdüm"

İş dünyasının tanınan ailesi evlat acısıyla yıkıldı. Mays çifti İstanbul'da gece yarısı burnu kırılan 17 yaşındaki evlatlarını ambulansla hastaneye götürdüler, ancak akıl almaz olay sonrası evlatlarını kaybettiler... 17 yaşındaki Emre Mays İngiltere'de yaşıyordu, İstanbul'daki ailesinin ziyaretine gelmişti ancak genç çocuğun gece yarısı burnu kırılınca ambulansla hastaneye getirildi. Kağıthane'de kavgaya karışan bir kişi o esnada yaralı abisi için hastane önündeydi, Emre'yi görünce abisini yaralayan hasımı sanarak genç çocuğu sedyede defalarca bıçakladı. Emre'ye hemen müdahale edilerek ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası genç çocuğu bıçaklayan şahıs "başkasına benzettim, yanlışlıkla öldürdüm" dedi. 22 yaşındaki saldırgan Akın Kutlu'nun suç dosyası ise kabarık gözaltına alındı.