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Şişli’de yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video

Şişli’de yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video
31.01.2020 | 09:25

Şişli’de bir taksi sürücüsü ile transit araç sürücüsü sokak ortasında yumruk yumruğa yol verme kavgası yaptı. Birbirine giren sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırırken kavga anları kameraya yansıdı. Olay, Şişli Bomonti’de geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan bir taksi sürücüsü ile transit araç sürücüsü birbirinden yol istedi fakat ikisi de vermedi. Bunun üzerine sürücüler arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü, iki sürücü de araçlarından inerek birbirine saldırdı. Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiğini gören vatandaşlar hemen müdahale etti. Vatandaşlar kavgayı ayırarak sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesiyle birbirinden uzaklaşan sürücüler kısa bir süre sonra yeniden birbirine girdi. Vatandaşların çabalarıyla sürücüler kavgaya son verdi ve olay yerinden ayrıldı.

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