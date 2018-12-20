Siste 10 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Muhammet El Z. (39) idaresindeki İran plakalı tır, yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası tır ve dorsesi yolu tamamen kapatırken, arkadan gelen diğer araçlar kaza nedeniyle kapanan yolda durdu. Bu sırada sürücüler kaza yapan tır sürücüsünün yardımına koştuğu sırada arkadan gelen başka bir tır sürücüsü yoğun sis nedeniyle kapanan yolda kalan araçlara arkadan çarptı. 3 tır, 4 otomobil, 1 ticari ve 2 kamyon olmak 10 aracın karıştığı trafik kazasında İran uyruklu tır sürücüsü ve İlhan D. (39) yaralandı. Vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

KAPANAN YOL NEDENİYLE YARALILAR 1 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ AMBULANSA TAŞINDI

Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma ve polis ekipleri de bir başka kazanın yaşanmaması için karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Nevşehir istikametine 1,5 saat kapalı kalan karayolunda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazada yaralanan yaralılar yolun kapalı olması nedeniyle sedye üzerinde AFAD, itfaiye ve 112 ekiplerince 1 kilometre uzaklıkta kalan ambulansa taşındı. Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri fotoğraflama çalışmalarının ardından araçları karayolundan çekici marifeti ile kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

SÜRÜCÜLER KAZA ANLARINI ANLATTI

Kazayı anlatan sürücülerden Muhammet Aksoy (26), "Kaza tırın yan dönmesiyle biz araçları buraya çektik. Çektikten sonra koştum ileriye doğru. Birkaç tane de araba geldi. 100 metre ileriye koştum durdurmaya çalıştım. Araç selektör yaptı ve dikine üstümüze geldi, durmadı buradaki arabaları ezdi komple. Biz geldiğimizde kaza yapan başka araç yoktu. Sisten görmemiş. O kaza yaptı. Arkadan gelenler vurdu komple" diye konuştu.

Bir başka sürücü Hayrettin Uzelli (70) ise, "Bu araba durduğumuz yerde geldi birbirine soktu. İki araca birden vurdu. Onlarda birbirine girdi işte. Ben direksiyonda bile değildim. Bağırıyordum ki milleti durdurayım diye" şeklinde konuştu.

Kazaya karışan diğer bir sürücü Osman Demir (46) de, "Burada durmuş dörtlüyü yakmıştım. Biz bağırdık, el işareti verdik tıra. Ben de yere düştüm. Adam bağırdığımız halde durmadı geldi bizlere vurdu" dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.