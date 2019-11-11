Sivas'ın Zara ilçesinde ağzında avladığı tavşanla bir Vaşak görüntülendi
Sivas'ın Zara ilçesinde ağzında avladığı tavşanla bir Vaşak görüntülendi. Dün Sivas'ın Zara ilçesi Kızılırmak civarında nesli tükenmekte olan Vaşak görüntülendi. Cengiz Oğuzhan, oğlu Arda ile Kızılırmak kenarında balık avlarken tesadüfen fark ettiği Vaşak’ı, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde Vaşak’ın avladığı tavşanı ağzında taşıdığı görüldü. Görüntülenen Vaşak bir süre sonra gözden kayboldu. Vaşak’ı görüntüleyen Cengiz Oğuzhan daha önce hiç Vaşak görmediğini, genelde televizyonda belgesellerde izlediğini belirterek çok şaşırdıklarını söyledi.
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