Web TV Yaşam Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada

Sivas'ta dehşete düşüren kaza kamerada

02.11.2019 | 18:13

Sivas’ta meydana gelen ilginç bir trafik kazası güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Kümbet mahallesindeki bir ara sokakta meydana geldi. Kazada, aracının ön tekeri kaldırıma sıkışan sürücü aracını kurtarmak için gaz pedalına yüklenince bir anda sıkıştığı yerden kurtulan araç önce arkasında bulunan bir kadına, ardından binanın duvarına on olarak da elektrik direğine çarparak durdu. Aracın çarptığı kadın hafif şekilde yaralandı. Araçta ve binanın duvarında maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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