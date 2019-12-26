Sivas'ta kar ve tipi geçit vermedi
Kar ve tipi bir anda bastırdı, yollar geçit vermedi. Kar yağışı yurdun doğusunu etkisi altına aldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde KOAH hastası Fatih Doğan aniden fenalaştı. Yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.
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