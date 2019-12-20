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Sivas'tan Kartal'a dehşet takibi, eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

20.12.2019 | 15:04

Şiddet gördüğü için yaşadıkları Sivas'tan İstanbul'a kaçan eşi Süheyla K.'yı takip ederek 20 bıçak darbesi ile ağır yaralayan Mehmet K., "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Sivas'tan İstanbul'a gelen eşi Süheyla K.'yı (20) Yakacık'ta 20 bıçak darbesi ile ağır yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Mehmet K. (26), emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mehmet K., savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. '5-6 KEZ BIÇAK SALLADIM' Mahkemedeki sorgusunda, olay günü eşinin kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne süren Mehmet K., "Bunun neticesinde 5-6 kez bıçak salladım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. 'CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' Mahkeme, sorgusunu yaptığı Mehmet K.'yı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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