Şizofreni nasıl bir hastalık? Şizofreni olduğu nasıl fark edilemedi?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Mahmun Can Alkan, internet üzerinden sipariş ettiği siyanürü ailesine şerbet diye içirip anne babasını katletmişti. Siyanürlü şerbetin dökülmesi üzerine katil gencin kendisi ve iki kardeşi maddeden hemen etkilendi ve hastaneye kaldırıldılar. Siyanürlü katil Mehmet Can Alkan, tutuklandıktan sonra cinayetleri itiraf etti ve bütün detayları polise anlattı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, küçük kardeş Mehmet Taha'nın dedikleri ortaya çıktı. Ağabeyinin o andaki kan donduran sözlerini açıklayan Mehmet Taha, kendilerine '10 dakikamız kaldı' dediğini söyledi.