Web TV Yaşam SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi

SMO, bir evde teröristlere ait mühimmat ele geçirdi

03.11.2019 | 13:51

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde bir evde terör örgütü YPG/PKK’ya ait mühimmat ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu (SMO) terörden arındırılan Rasulayn’da, terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki bir sivil eve baskın düzenledi. SMO, terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı evde birçok mühimmat ele geçirdi. Evde oluşturulan gizli mühimmat deposunda el bombası ve mayın gibi patlayıcılar bulundu. Bomba ve mayınlar boş arazilerde kontrollü olarak patlatıldı.

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