Sobayı benzinle tutuşturan şahıslar kendilerini yaktı | Video

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde sobayı benzinle tutuşturmaya çalışan iki arkadaş, meydana gelen parlama üzerine feci şekilde yandı.Olay, Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Özdemir (39) ve Oğuzhan Bahadır (50) evde oturdukları sırada havanın soğuk olmasından dolayı sobayı yakmak istedi. Sobanın içerisine atılan odunları tutuşturamayan arkadaşlar çareyi benzin dökmekte buldu. Çakmakla sobayı yakmaya çalışırken benzinin birden parlayarak alev alması sonucu Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır’ın kıyafetleri tutuştu. Kıyafetlerinin ince olmasından dolayı yanmanın etkisini fazlaca hisseden Özdemir ve Bahadır’ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştu. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır’ı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirdi.

"İki kafadar espriden geri kalmadı"

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır yapılan ilk tedavilerinin ardından gözlem odasında müşahede altında tutuldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan ikinci dereceden yanıkları unutan iki kafadar "Soyunuyorum soyunuyorum bitmiyor, Allah bizi yaktı bize ceza verdi" diyerek dakikalarca birbirlerine espri yaptı. Gözlem odasında yaşadıklarını birbirlerine anlatarak gülücükler atan iki kafadar "ne yaptıysak kendi elimizle yaptık" dediler.

Olay anını anlatan Muhammed Özdemir, "Sobada odun yakıyorduk. İçerisine benzin döktük. Elbiselerimiz tutuştu. Elbiselerimi çıkartana kadar yandık yani, arkadaşımda yandı bende yandım. Başka bir şey yok. Biraz ince giyinmiştik hemen tutuştu. Olan oldu. Bizi kimse yakmadı" diye konuştu.

Hastanede ilk tedavileri yapılan Özdemir ve Bahadır, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özdemir ve Bahadır'ın tedavileri sürüyor.